В школах Днепра запретили продавать чипсы и газировку

Днепропетровские школьники больше не смогут купить в школьной столовой или кафетерии попкорн, семечки, чипсы, сухарики, шоколадки и сладкую газировку. За такое решение на 13 сессии горсовета 7 созыва проголосовали 33 депутата, передает 056.ua.

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"Этим решением мы запрещаем в учебных заведениях торговать продуктами, которые вредят здоровью детей и любого человека. Часть из них — под запретом в соответствии с постановлениями Кабинета Министров и законов Украины. В этот перечень мы добавили некоторые ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и прочее", — отметил депутат Дмитрий Безуглый.

За нарушение будут увольнять. Но, если и этого будет недостаточно - разработают другие наказания в рамках закона.

Что входит в перечень продуктов, напитков, пищевых добавок в составе продуктов, запрещенных для реализации и использования в муниципальных общеобразовательных, дошкольных учебных заведениях города.

1. Сухарики, крекеры, орехи, семечки, палочки, хлопья, попкорн, шоколадные и глазированные плитки, батончики, конфеты, жевательные резинки, в состав которых входят пищевые добавки п.5 этого перечня

2. Чипсы, а также полуфабрикаты картофеля, используемых для приготовления картофеля фри.

3. Сладкие газированные напитки, содержащие заменители сахара (аспартам).

4. Продукты, в состав которых входит пальмовое и гидрогенизированное масла (трансжиры).

5. Пищевые добавки, которые входят в состав продуктов:

- консерванты Е 200 — Е 290, Е 1125;

- стабилизаторы и загустители Е 249 — Е 252, Е 400 — Е 476, Е 575 — Е 585, Е 1404 — Е 1450;

- эмульгаторы Е 322 — Е 442, Е 470 — Е 495;

- антиокислители Е 300 — Е 312, Е 320 — Е 321;

- пищевые красители Е 100 — Е 180, Е 579, Е 585;

- усилители вкуса Е 620 — Е 637;

- глутамат натрия.