Без домашних заданий, красной ручки и оценок за каллиграфию: МОН обнародовало рекомендации учителям начальных классов

Ориентировочные требования к оцениванию учебных достижений учащихся 1-4 классов и методические рекомендации к обновленным программам начальной школы стали более демократичными, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что отныне учебные достижения учащихся не должны озвучиваться на родительских собраниях или вывешиваться публично в виде разнообразных рейтингов.

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Кроме того, сняты оценки каллиграфии, "требования к которой были слишком детализированы в предыдущей редакции документа, оставлено лишь требование, что письмо должно быть аккуратным и разборчивым. Также ученикам не будут снижать оценки за "неправильное" отступление количества ячеек и строк".

Вместе с тем, изъяты требования и критерии относительно подписания тетрадей и ежемесячной оценки за ведение тетрадей.

Согласно нововведениям, домашние задания не должны задавать на выходные, праздничные и каникулярные дни (каникулы), а их объем отныне ограничен. Так, в первых классах домашних заданий не должно быть совсем, в 2 классе – не более, чем ребенок может выполнить самостоятельно за 45 минут, в 3 классе – за 1 час 10 минут, в 4 классе – за 1 час 30 минут.

В методических рекомендациях отмечена недопустимость перегрузки учащихся задачами, которые содержатся в дополнительных пособиях, тетрадях с печатной основой.

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Напоминается также, что оценок в 1 классе нет, а 2 класс также может не оцениваться по решению педагогического совета школы.

К предметам, которые не оцениваются по балльной системе на протяжении всей начальной школы, добавлено "Трудовое обучение" и "Я в мире". То есть, в целом по балльной системе в 1-4 классах не оцениваются "Информатика", "Музыкальное искусство", "Изобразительное искусство", интегрированный курс "Искусство", "Основы здоровья", "Физическая культура", "Я в мире" и "Трудовое обучение".

Согласно рекомендациям, чтобы снизить психологическое напряжение у первоклассников, по решению учителя, до формирования навыка письма рекомендуется пользоваться простым карандашом.

"Учителям также не рекомендуют пользоваться красной ручкой при проверке письменных работ в адаптационном периоде (1 класс). Цвет ручки для выставления оценок в тетрадях и дневниках учитель может выбирать самостоятельно", - говорится в сообщении.

Как известно, 4 августа Коллегией МОН были одобрены 13 обновленных учебных программ начальной школы (1-4 классы).