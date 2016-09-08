Внешнее независимое оценивание знаний в следующем году продлится с 23 мая по 16 июня

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

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Вносить изменения в регистрационные данные участники внешнего независимого оценивания смогут до 31 марта.

Приглашения-пропуска для участия в ВНО, в которых будет указано время и место проведения тестирований, будут размещены на информационных страницах участников до 28 апреля.

Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 23 мая, испанскому, немецкому, французскому языку – 25 мая, английскому языку – 29 мая, математике – 31 мая, истории Украины – 2 июня, русскому языку – 6 июня, биологии – 8 июня, географии – 12 июня, физике – 14 июня, химии – 16 июня.

График проведения дополнительной сессии внешнего независимого оценивания будет обнародован до 28 апреля. Регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания отдельных категорий лиц, которые не могли зарегистрироваться в основной период (участники антитеррористической операции, жители оккупированного Крыма и неконтролируемых территорий Донбасса), продолжится с 3 по 19 мая.

Информация о результатах основной сессии ВНО по всем предметам будет размещена на информационных страницах участников внешнего независимого оценивания до 23 июня (украинский язык и литература, иностранные языки, математика – до 15 июня, история Украины, биология, русский язык – до 19 июня, география, физика, химия – до 23 июня).