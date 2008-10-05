В Крыму объявлено штормовое предупреждение

13:03, 05 октября 2008
Общество
967

Сообщает крымское управление МЧС

В Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления Министерства Украины по чрезвычайным ситуациям, во второй половине сегодняшнего дня и на протяжении суток понедельника, 6 октября, на территории автономии ожидаются сильные ливни, грозы, усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду.

Сегодня в Крыму температура воздуха ночью 13-15° тепла, днем 23-25° тепла.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter