В Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления Министерства Украины по чрезвычайным ситуациям, во второй половине сегодняшнего дня и на протяжении суток понедельника, 6 октября, на территории автономии ожидаются сильные ливни, грозы, усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду.

Сегодня в Крыму температура воздуха ночью 13-15° тепла, днем 23-25° тепла.