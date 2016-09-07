Как в соцсетях отреагировали на "квартирный скандал" вокруг Лещенко (фотоподборка)

За сутки с момента, как начал разгораться скандал вокруг приобретения элитной квартиры площадью почти 200 квадратных метров в центре Киева стоимостью более 7,5 миллионов гривен народным депутатом Украины и главным борцом с коррупцией Сергеем Лещенко, в соцсетях не прекращается обсуждение этой новости.

Также пользователи не устают создавать все новые и новые "фотожабы" по этому поводу. Мы собрали лучшие из них.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября стало известно, что нардеп Сергей Лещенко приобрел элитную квартиру в центре Киева. В договоре цена квартиры Лещенко занижена на 2,2 млн и нет ни слова о деньгах Анастасии Топольской, которая, по словам самого Лещенко, одолжила ему часть суммы.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы парламента Павел Пинзеник заявил, что требует от НАБУ выяснить ситуацию с покупкой Лещенко элитной квартиры, поскольку "речь идет о репутации украинского парламента".

Нардеп решил с себя полномочия члена правления ДемАльянса на время проверки.

В свою очередь глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий поручил НАБУ проверить законность приобретения нардепом от БПП Сергеем Лещенко элитной квартиры.