Делегация ООН побывала в следственном отделе СБУ во Львове - СИЗО не выявила (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"К сведению членов делегации довели информацию об отсутствии следственного изолятора при областном управлении СБУ", - говорится в сообщении.

Также члены делегации ознакомились с порядком проведения процессуальных действий по задержанию лиц, следственных действий в пределах помещений следственного отдела с задержанными и лицами, содержащимися под стражей.

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Так, представители ООН ознакомились с журналами учета посетителей корпуса следственного отдела, регистрации прибытия и выбытия, взятых под стражу (или задержанных).

Кроме того, членам делегации разъяснили порядок, сроки проведения процессуальных и следственных действий в помещениях отдела с задержанными и лицами, содержащимися под стражей.

"После этого представители ООН получили доступ к тем помещениям следственного отдела, которые они желали посетить, и посмотрели, где проводятся процессуальные и следственные действия. Также члены делегации посетили внутренний двор корпуса следственного отдела для выяснения маршрута конвоирования задержанных", - говорится в сообщении СБУ.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Грицак подчеркнул, что у ведомства не существует "тайных тюрем".