С Нового года может вырасти цена на электроэнергию для населения

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) намерена с 1 января 2009 года пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам председатель комиссии Валерий КАЛЬЧЕНКО.

По его словам, НКРЭ уже обратилась с соответствующим предложением в Кабинет министров Украины, тот в свою очередь дал поручение начать разработку соответствующего документа.

В.КАЛЬЧЕНКО отметил, что цены на электроэнергию для населения планируется пересмотреть с 1 января 2009 года, при этом предполагается их поэтапный рост. Он не уточнил возможные параметры повышения, указав на то, что работа над документом находится в начальной стадии.

В.КАЛЬЧЕНКО отметил, что приведение цен на электроэнергию для населения до уровня экономически обоснованных является объективной необходимостью, поскольку рынок может не выдержать такой динамики роста оптовой цены, которая происходила в последнее время.

В.КАЛЬЧЕНКО подчеркнул, что к разработке проекта постановления НКРЭ о пересмотре тарифов будут привлечены представители профсоюзных организаций.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения пересматривались в 2006 году.