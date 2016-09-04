Аваков: есть все шансы расследовать дело об убийстве Шеремета

Об этом в эфире "ТСН.Тиждень" заявил глава МВД Арсен Аваков. "Это тяжелое, хорошо спланированное убийство, значительные силы Нацполиции его расследуют. Все лучшие силы, две большие бригады", - отметил глава МВД.

Читайте также"Прорыва пока нет": в полиции рассказали о ходе расследования убийства Шеремета"И есть все шансы его расследовать. На этом я ограничусь. Не хочу, чтобы как в деле об убийстве Георгия Гонгадзе следователи постоянно отчитывались, что провели вот столько допросов, столько пересмотрели видео... Я хочу, чтобы было только одно сообщение - "убийца найден, дело расследовано". К сожалению то видео, которое попало в публичную сеть, только повредило следствию", - добавил Аваков.

Как сообщал УНИАН, Павел Шеремет погиб утром 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала произошедшее по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, которая касается убийства журналиста Павла Шеремета.