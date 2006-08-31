У крымских татар завтра появится телеканал

1 сентября в Крыму начнет вещание первый крымскотатарский телеканал, под названием АТР.

Как сообщили в редакции нового телеканала, вещание будет вестись в Крыму на 27-дециметровом канале.

Зона охвата телеканала включает Симферополь, Симферопольский район, Саки, Евпаторию, Раздольницкий и Красногвардейский район, а также часть Черноморского, Джанкойского и Белогорского районов полуострова. Планируется, что в дальнейшем охват вещания телеканала составит около 80% территории Крымского полуострова.

Новый телеканал создали журналисты, режиссеры, операторы, многие из которых работали на первом крымскотатарском FM-радио "Мейтан", начавшем вещание в Крыму в прошлом году.

Задача телеканала, по словам журналистов, "чтобы крымскотатарский народ занял свое настоящее место среди народов Крыма". Журналисты также намерены работать над возрождением родного языка и культуры крымскотатарского народа, освещать самые актуальные вопросы жизни полуострова.

Планируется, что в будние дни зрители будут смотреть выпуск новостей "Заман". Для самых маленьких телезрителей готовятся мультфильмы с субтитрами на крымскотатарском языке. Также в эфире телеканала будут показаны развлекательные концертные программы с участием любимых артистов. Кроме того, зрители нового телеканала увидят циклы программ, посвященные депортации крымских татар, ветеранам национального движения, а также программы, затрагивающие вопросы религии и нравственности.

В дальнейшем планируется создание цикла программ, связанных с историей и топонимикой Крыма, а также программ, посвященных вопросам толерантности и межнационального мира на полуострове.

Вещание будет вестись с 7 до 10 часов утра, и с 19 до 22 часов.

Обозреватель