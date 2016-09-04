В Киеве устроили пожар у здания телеканала "Интер" (фото, видео)

Об этом Украинской правде сообщили очевидцы. По сообщению присутствовавших на месте происшествия, под окнами трехэтажного здания по указанному адресу подожгли шины, также присутствуют неизвестные с транспарантами "Интер" - агент Кремля".

Читайте такжеПограничники не пустили в Украину россиянина, работающего на канале "Интер"На место инцидента прибыли пожарные машины, полиция и машина скорой помощи. Из здания эвакуируют людей.

Движение троллейбусов и другого транспорта на части дороги до метро "Дорогожичи" ограничено.

Вместе с тем в "Твиттере" ресурс "АвтоКиев" сообщает, что пожар - по ул. Щусева, 22. "Движение в сторону метро "Сырецкая" перекрыто", - указано в сообщении.

Между тем, начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве сообщила, что "около 16:30 полиция получила вызов на ул. Щусева о том, что неизвестные лица жгут шины под офисом телевизионной продакшн-студии. На место отправились автопатрули полиции и следственно оперативная группа Шевченковского управления милиции. Выяснилось, что группа примерно из 20 человек, пришла к зданию, установила туристические палатки и принесла шины. Впоследствии шины подожгли и бросили в здание, по предварительной информации, дымовую шашку. Начался пожар, причину и очаг которого будет установлен после продення экспертизы ", - сообщила она, добавив, что происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений.

"На месте работают пожарные, эксперты и следственно-оперативная группа. С здания эвакуировали работников. Нескольких участников события доставили в управление полиции для установления их личных данных и предоставления объяснений. После проведения проверки следователи предоставят правовую квалификацию этому событию", - подытожила она.