В Киеве устроили пожар у здания телеканала "Интер" (фото, видео)
В Киеве по ул. Щусева, 26 под зданием телеканала "Интер" неизвестные подожгли шины, в результате пожара движение транспорта в направлении от станции метро "Сырецкая" до станции "Дорогожичи" частично блокировано.
Об этом Украинской правде сообщили очевидцы. По сообщению присутствовавших на месте происшествия, под окнами трехэтажного здания по указанному адресу подожгли шины, также присутствуют неизвестные с транспарантами "Интер" - агент Кремля".
Читайте такжеПограничники не пустили в Украину россиянина, работающего на канале "Интер"На место инцидента прибыли пожарные машины, полиция и машина скорой помощи. Из здания эвакуируют людей.
Движение троллейбусов и другого транспорта на части дороги до метро "Дорогожичи" ограничено.
Вместе с тем в "Твиттере" ресурс "АвтоКиев" сообщает, что пожар - по ул. Щусева, 22. "Движение в сторону метро "Сырецкая" перекрыто", - указано в сообщении.
Между тем, начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве сообщила, что "около 16:30 полиция получила вызов на ул. Щусева о том, что неизвестные лица жгут шины под офисом телевизионной продакшн-студии. На место отправились автопатрули полиции и следственно оперативная группа Шевченковского управления милиции. Выяснилось, что группа примерно из 20 человек, пришла к зданию, установила туристические палатки и принесла шины. Впоследствии шины подожгли и бросили в здание, по предварительной информации, дымовую шашку. Начался пожар, причину и очаг которого будет установлен после продення экспертизы ", - сообщила она, добавив, что происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений.
"На месте работают пожарные, эксперты и следственно-оперативная группа. С здания эвакуировали работников. Нескольких участников события доставили в управление полиции для установления их личных данных и предоставления объяснений. После проведения проверки следователи предоставят правовую квалификацию этому событию", - подытожила она.