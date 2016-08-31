СБУ уверяет, что расследует деятельность скандального экс-продюсера "Интера" Столяровой

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянска на своей странице в Facebook.

По ее словам, СБУ выражает благодарность министру внутренних дел Арсену Авакову за "напоминание содержания прямых обязанностей СБУ, чем мы постоянно, настойчиво и профессионально занимаемся ежедневно".

"Однако хотелось бы напомнить уважаемому руководителю МВД некоторые положения законодательства Украины. МВД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, кроме прочего, обеспечивающих охрану прав и свобод человека, интересов общества и государства. Поэтому, если изложенные обстоятельства были известны МВД Украины значительно раньше, прямая обязанность господина Авакова, действуя в пределах и способом, предусмотренным законом (Facebook к этому не имеет никакого отношения), своевременно направить и скоординировать деятельность подразделений Национальной полиции во исполнение требований статей 2 и 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно защиты общества и государства от противоправных правонарушений путем инициирования проведения соответствующего расследования", - отметила Гитлянская.

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Спикер заверила, что приведенные обстоятельства для СБУ не является новостью.

"В течение 2016 года в рамках уголовного производства исследуются деяния гражданки "С" как на территории, неподконтрольной украинскому государству, так и на остальной территории Украины. В настоящее время осуществляется лингвистическо-психологическое исследование телевизионных сюжетов, видеоматериалов и других источников информации с ее выступлениями и комментариями", - добавила она.

"При наличии достаточных данных относительно обоснованного подозрения гражданки "С" органом досудебного расследования СБУ будут приняты соответствующие процессуальные решения", - резюмировала Гитлянская.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года разгорелся скандал, связанный с тем, что в прямом эфире выпуска новостей телеканала "Интер" 21 февраля Столярова пренебрежительно и нецензурно высказалась в тот момент, когда журналисты брали интервью у родственников погибших Героев Небесной Сотни на Майдане Независимости.

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24 февраля Гитлянская сообщила, что бывшего креативного продюсера итоговой программы новостей "Подробности недели" на телеканале "Интер" Столярову выдворили из Украины и запретили ей въезд в Украину сроком на 5 лет.

Недавно в интернете была выложена переписка Столяровой с кремлевским пропагандистом Леонидом Муравьевым, где речь шла о согласовании сюжетов в пользу сепаратистов, выполнении политических заказов Кремля.

Сегодня, 31 августа, Аваков обратился к СБУ с просьбой отреагировать на "антигосударственную позицию телеканала "Интер".