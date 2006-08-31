Украинцы смогут работать в Польше без разрешения

Польша либерализовала свой рынок труда, и в будущем граждане Украины, России, Беларуси, Германии и Турции смогут без разрешения на работу на протяжении трех месяцев работать на сезонных сельскохозяйственных работах.

Соответствующее распоряжение 30 августа подписала министр труда и социальной политики Польши Анна КАЛАТА, сообщает "Немецкая волна".

Как и обещал вице-премьер и министр сельского хозяйства Анджей ЛЕППЕР, Польша, несмотря на самую большую в Евросоюзе почти 16-процентную безработицу, осмелилась на открытие своего рынка труда. Массовые выезды поляков на вышеоплачиваемую работу на Запад, сгнившие в нынешнем году клубника и яблоки вынудили польское правительство иначе посмотреть на приезжих работников. Министерство труда и социальной политики предполагает, что распоряжение вступит в силу сразу же после его опубликования, что может произойти уже 1 сентября. При этом разрешение на сезонную работу распространяется не только на работников, прибывших в Польшу специально на сельскохозяйственные работы, но также на ряд категорий иностранцев, которые по той или иной причине уже находятся в стране – например: учителей, выпускников польских медицинских вузов, студентов, корреспондентов заграничных масс-медиа, научных работников.