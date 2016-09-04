В Киеве волонтеры открыли "ночную охоту" на пьяных водителей (видео)

В эти выходные в Киеве волонтеры начали "ночную охоту" на нетрезвых водителей. Об этом сообщает ТСН.

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Таким образом активисты пытаются помочь патрульным полицейским. Они выслеживают возле ночных клубов людей, которые садятся нетрезвыми за руль, едут за ними и вызывают патрульных.

Ночной рейд активистов стартовал возле НСК "Олимпийский". Люди поделились на группы и отправились во все районы города. На рейды волонтеры собираются каждые выходные. Несмотря на то, что патрулируют за свой счет, желающих присоединиться много.

Однако участники акции заметили, что не всегда непонятные маневры и агрессивное поведение водителей имеют за собой алкогольный шлейф. Временами полицейские фиксируют нули на алкотестере. Однако чаще все же удается обнаружить нетрезвых за рулем.

Отмечается также, что за одну ночь патрульные задержали три десятка нетрезвых водителей. Треть из них – с помощью волонтеров.