В Макеевке умер мужчина, посаженный на кол за карточный долг

В Макеевке Донецкой области из-за карточного долга мужчину зверски избили, а потом посадили на арматурный прут.

Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью Главного облуправления милиции, на днях в больнице Червоногвардейского района Макеевки скончался молодой мужчина, которого "скорая помощь" доставила с одного из местных прудов. Мужчина скончался от многочисленных ушибов мягких тканей тела, черепно-мозговой травмы, внутреннего кровоизлияния.

Вскоре милиция задержала четырех подозреваемых. Из их объяснений стало ясно, что инициатором расправы стал трижды судимый местный житель, которому потерпевший якобы проиграл в карты 2 тыс. долларов.

В один из вечеров мужчина с приятелями выманили должника из квартиры, посадили в машину и привезли на берег пруда. Там жертву привязали цепью и долго избивали, в том числе топили в пруду. В завершение они нанесли мужчине несколько ударов кирпичом по голове, а затем один из задержанных достал из багажника автомобиля арматуру и посадил на нее замученного парня.

Отмывшись от крови, мужчины уехали. На следующий день они снова приехали на пруд, где нашли тело еще живого должника. Они вызвали "скорую помощь" и скрылись.

На сегодняшний день против подозреваемых возбуждено уголовное дело за нанесение тяжких телесных повреждений.