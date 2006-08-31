Проезд в метро может подорожать на 35 копеек

Стоимость одной поездки в Харьковском метро вскоре может вырасти с 50 до 85 копеек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации, такой уровень оплаты был признан приемлемым на заседании рабочей группы, которая обсуждала вопрос о новых тарифах на проезд в метро.

Подводя итоги совещания, председатель облгосадминистрации Арсен АВАКОВ отметил, что “Харьковский метрополитен предложил повысить тариф до одной гривни, но расчеты показали, что мы сможем подтвердить цену только 85 копеек. Потому на рабочем этапе согласована именно цена 85 копеек, и документы направлены на согласование с другими службами”.

Кроме того, руководитель области сказал, что мнение Харьковского городского председателя Михаила ДОБКИНА о пересмотре существующего тарифа на проезд в метро стало одним из оснований для рассмотрения данного вопроса. “Вчера я говорил с Михаилом Марковичем ДОБКИНЫМ. Исполком примет соответствующее решение, надеюсь, в ближайшее время. После чего этот регуляторный акт мы выставим для обсуждения на протяжении месяца, и после этого будет принято решение", - проинформировал А.АВАКОВ.

Как сообщал УНИАН, накануне мэр Харькова М.ДОБКИН заявил, что тарифы на проезд в метро могут вырасти до 85 коп.-1 грн.