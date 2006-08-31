Олег Куваев нарисовал ”Десять дохлых енотов” (кадр из мульта)

Известный как автор Масяни, Олег Куваев нарисовал пародию на клип группы Die Toten Hosen - "Десять дохлых енотов", сообщается в ЖЖ Куваева (samoleg). В завязке сюжета один енот "толстый как барсук" приглашает на Рождество девять енотов.

Как говорится на сайте Mult.ru, "мульт не на что не намекает и является всего лишь пародией на замечательную работу коллектива с названием Die Toten Hosen, но текст адаптирован под наши реалии".

Перед просмотром пародии автор рекомендует восстановить в памяти оригинал, который в достаточно скверном качестве сохранился на сайте YouTube. По словам Куваева, этот клип был одним из существенных толчков для него, чтобы заняться анимацией.

Лента.ру