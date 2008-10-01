УкрГаз-Энерго считает, что Кабмин положил глаз на его имущество

ЗАО «УкрГаз-Энерго» заявляет, что сегодня Хозяйственный суд Киева незаконно решил упразднить государственную регистрацию компании по надуманным причинам. Компания отмечает, что незаконное судебное решение не вступило в силу и будет обжаловано в апелляционной инстанции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЗАО «УкрГаз-Энерго».

В сообщении отмечается, что суд первой инстанции полностью проигнорировал аргументы ЗАО «УкрГаз-Энерго», позицию второго акционера компании – RosUkrEnergo AG и представителя ОАО «Газпром», которые были вовлечены в процесс.

«Считаем, что такие действия стали очередным свидетельством целеустремленного давления высокопоставленных должностных лиц на ЗАО «УкрГаз-Энерго» для укрывательства реального состояния расчетов за использованный газ, неудовлетворительной подготовки к отопительному сезону и фактического развала всей нефтегазовой отрасли», – сказано в сообщении.

Компания отмечает, что, «проталкивая абсурдные судебные решения и разбрасываясь никудышными обвинениями, правительство и НАК «Нафтогаз Украины» пытаются незаконно завладеть, а точнее, украсть почти 9 млрд. кубометров газа, которые были растаможены, оплачены компанией и хранятся в ПХГ».

«Хочется спросить у нынешних высокопоставленных должностных лиц, почему в марте текущего года ЗАО «УкрГаз-Энерго» реализовывало газ промышленным потребителям по цене 1282 грн., тогда как сейчас при постоянной цене на границе (179,5 долл. за тысячу кубометров) НАК «Нафтогаз Украины» получает за него более 1500 грн. Поэтому вопрос, где в действительности спрятана «газовая коррупция», о которой любит рассказывать премьер Тимошенко, риторический», – отмечено в сообщении.

Также компания заявляет, что, невзирая на постоянные попытки некомпетентных деятелей вопреки законодательству и здравому смыслу лишить Украину самого дешевого в странах Европы газового ресурса, ЗАО «УкрГаз-Энерго» и в дальнейшем будет действовать исключительно согласно с требованиями Конституции и законов Украины.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель министра юстиции Евгений КОРНИЙЧУК сообщил, что сегодня, 1 октября, Хозяйственный суд Киева принял решение о ликвидации совместного предприятия ЗАО «УкрГаз-Энерго». Истцом в споре выступал НАК «Нафтогаз Украины», ответчиком - ЗАО «УкрГаз-Энерго», RosUkrEnergo и Шевченковская райадминистрация. Третьими лицами выступали Минтопэнерго, Минэкономики, Минфин, Минюст и Кабмин.

Решением суда признано недействительным решение учредительного собрания основателей «УкрГаз-Энерго» от 2 февраля 2006 года, решение общего собрания акционеров от 28 апреля 2007 года, устав компании, утвержденный решением учредительного собрания основателей, изменения к уставу, утвержденные решением собрания акционеров от 28 апреля 2007 года.

Также признана недействительной государственная регистрация «УкрГаз-Энерго». Решением суда компания будет закрыта путем ликвидации. В то же время суд отказал в создании ликвидационной комиссии.

Созданное в феврале 2006 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» является совместным предприятием НАК «Нафтогаз Украины» и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария). С апреля 2006 года по январь 2008 года ЗАО «УкрГаз-Энерго» было единственным поставщиком природного газа в Украину.