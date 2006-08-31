Погода в первые дни сентября

1 сентября в южной части Украины ожидаются грозы, в западных областях местами порывы ветра 15-20 м/с. На реках Карпат ожидается возобновление роста уровня воды на 0,5-1,5 м. В горных районах существует угроза формирования селей, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Также 1 сентября на западе страны временами дождь, на остальной территории - местами кратковременные дожди, в южной части - местами грозы.

Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 8-13°, на юге - до 17°; днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях - 14-19°, на остальной территории - 20-25°, в восточных областях - до 28°; в Карпатах ночью - 2-7° тепла, днем - 5-10°.

2-3 сентября переменная облачность. В южной и восточной части кратковременные дожди, грозы. На остальной территории преимущественно без осадков, лишь 2 сентября ночью в северных и центральных областях, а 3 сентября днем в западных областях небольшие дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью - 7-12°, на юге и востоке - до 15-17°, 2 сентября в западных областях местами - 5° тепла; днем - 19-24°, на востоке - к 27°; в Карпатах ночью - 3-8° тепла, днем - 7-12°.

4-5 сентября кратковременные дожди (в южной и восточной части местами), отдельные грозы. Температура ночью - 8-14°, на юге местами - 15-17°; днем - 16-22°, в южной, 4 сентября и в восточной части - 21-27°.

В Киеве и области 1 сентября облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 9-14°, днем - 15-20°; в Киеве ночью - 11-13°, днем - 16-18°.

2-3 сентября переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь 2 сентября ночью небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 7-12°, днем - 19-24°.

4-5 сентября кратковременные дожди, отдельные грозы. Температура ночью - 8-14°, днем - 16-22°.

Также Укргидрометцентр сообщает, что в связи со стоянием высоких уровней воды 1-4 сентября на реках Волынской области возможно дальнейшее повышении уровней воды интенсивностью 1-5 см в сутки и подтопление (затопление) заводей, сельхозугодий. В Ратновском, Любешевском районах сохранится подтопление отдельных населенных пунктов, хозяйственных объектов.