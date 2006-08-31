В Крыму снова объявлено штормовое предупреждение

В Автономной Республике Крым объявлено штормовое предупреждение - на большей части территории полуострова ожидается усиление южного ветра с переходом на северо-западный до 15-20 м/с.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму со ссылкой на крымский Гидрометеоцентр.

По прогнозам синоптиков, в автономии ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами слабый град. "Во время сильного ветра сведите до минимума нахождение в зоне аварийных насаждений и строений, избегайте походов в горы, купания в море во время сильного шторма, остерегайтесь оборванных электрических проводов", - предупреждает жителей и гостей автономии крымское управление МЧС. При возникновении аварийной ситуации спасатели рекомендуют немедленно сообщать об этом в соответствующую службу.

Как сообщал УНИАН, 29 августа в результате сильного штормового ветра и дождя без электричества остались 73 населенных пункта Крыма, были повалены деревья в ряде регионов автономии, утонуло несколько человек, которые купались в шторм. К 31 августу подача электроэнергии была возобновлена.