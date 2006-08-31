Украинцы все-таки будут платить за газ больше

Хозяйственный суд г. Киева отменил свое определение о приостановлении действия постановления Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) №739 от 8 июня 2006 года, которым с 1 июля повышены цены на газ для населения на 85%. Об этом УНИАН сообщили в НКРЭ.

По информации НКРЭ, такое решение суд принял 31 августа.

Предварительное слушание дела назначено на 6 сентября.

Как сообщал УНИАН, ранее Хозяйственный суд Киева приостановил решение НКРЭ о повышении с июля тарифов на газ для населения на 85%.

16 августа суд открыл производство в административном деле в соответствии с иском Федерации профессиональных союзов Украины по отношению к НКРЭ и Кабинету Министров.

с 1 марта 2006 г. НКРЭ повысила предельный уровень цен на газ для промышленных потребителей на 30% - с 422 до 548 грн. за 1 тыс. кубометров (до 107 долларов за 1 тыс. кубометров).

С 1 июля цена на природный газ, который используется для нужд населения, повышена на 85%.

Также с 1 июля на 80% повышен предельный уровень оптовой цены на газ для предприятий, которые поставляют его населению, - с 231 до 414 грн. за 1 тыс. кубометров. Цена на природный газ, который используется для нужд бюджетных организаций, выросла на 80% - с 360 грн. за 1 тыс. кубометров до 648 грн.; для предприятий теплокоммунэнерго, тепловых электростанций, электроцентралей и котельных на 79%.

28 июля председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО сообщил, что в этом году цены на газ для всех категорий потребителей в Украине повышать не планируется.

В конце мая профсоюзы проводили массовые акции протеста против повышения цен на электроэнергию и газ.