Грицак о деле скандального экс-продюсера "Интера" Столяровой: его расследуют и "без подсказок Авакова"

Об этом он сказал на брифинге, передает "112 Украина".

"Мария Столярова, которой был запрещен въезд (на территорию Украины - Ред.) - на сегодня материалы по ее делу проходят исследования, без подсказок Авакова. Мы сами знаем, что делать, свою работу мы делаем нормально. А я бы хотел, чтобы Нацполиция занималась своими делами, поскольку мы не оцениваем действия Нацполиции", - сказал Грицак.

Читайте такжеАваков призвал СБУ выслать из Украины идеолога информполитики "Интера"Ранее в СБУ заявили, что в рамках уголовного производства изучают деятельность бывшего креативного продюсера итоговой программы новостей "Подробности недели" на телеканале "Интер" Марии Столяровой, которая была выдворена из Украины в феврале 2016 года и которой был запрещен въезд сроком на 5 лет.

Напомним, 31 августа Аваков обратился к СБУ с просьбой отреагировать на "антигосударственную позицию телеканала "Интер".