Мэр Киева поднимет квартплату в 3,5 раза

Власти Киева предлагают более чем в три раза повысить квартплату.

Соответствующее распоряжение председателя КГГА Леонида Черновецкого публикует газета "Крещатик".

В распоряжении предлагается установить коэффициент повышения размеров квартирной платы и платы за содержание домов и придомовых территорий ... в размере 3,4 .

Размеры квартплаты установлены пунктом 1 этого распоряжения и применяются в рамках норм, определенных законодательством (21 кв. метр общей площади на нанимателя и каждого члена семьи и дополнительно по 10,5 кв. м. на семью а также при оплате однокомнатной квартиры).

За излишки общей площади (кроме однокомнатных квартир) размер квартплаты и платы (для частных квартир) за содержание домов и территорий, которые примыкают, увеличивается в 1,2 разы, кроме малообеспеченных прослоек населения.

"Проект распоряжения подготовлен... в связи с ростом минимальной заработной платы, цен на материалы, другие производственные затраты, которые привели к увеличению фактической себестоимости содержания и обслуживания домов".

Украинская правда