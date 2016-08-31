Годовщина кровавого теракта под Радой: в Киеве почтили память погибших нацгвардейцев (фоторепортаж)

Прошлогодние события в выступлении перед бойцами Нацгвардии и полиции прокомментировал командующий НГУ Юрий Аллеров, передает корреспондент УНИАН.

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"Это недопустимо, чтобы в мирной обстановке гибли правоохранители. Никто не имеет права оскорблять милиционера - это государственный человек, гражданин Украины. Он охраняет покой государства, спокойствие самого народа", - подчеркнул он.

В свою очередь народный депутат Андрей Тетерук заверил, что виновные в теракте понесут наказание. "Я хочу заверить: никто не избежит наказания - ни те, кто убивает наших людей-собратьев на востоке, ни те, кто совершает теракты".

Панихида по погибшим военнослужащими состоялась в Михайловском соборе.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации возле ВР произошли массовые беспорядки. Тогда агрессивно настроенные участники митинга начали штурмовать парламент, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По подозрению в применении тогда гранаты задержали бывшего бойца батальона спецназначения "Сич" МВД Украины Игоря Гуменюка.