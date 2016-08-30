Харьковский пограничник "погорел" на взятке (фото)
14:36, 30 августа 2016Общество
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Начальник отделения инспекторов пограничной службы Харьковского пограничного отряда требовал и получил от гражданки Украины неправомерную выгоду в 15 тысяч гривен.
Харьковского пограничника задержали за взятку / facebook.com
Об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил на своей странице в Facebook.
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За это женщина должна была получить возможность беспрепятственно пересечь государственную границу Украины вместе с ее несовершеннолетним ребенком без разрешения отца ребенка, а также в отношении нее не должны были принимать меры по перемещению незадекларированной валюты.
Пограничника задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины("вымогательство и получение взятки").
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