Харьковский пограничник "погорел" на взятке (фото)

Об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил на своей странице в Facebook.

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За это женщина должна была получить возможность беспрепятственно пересечь государственную границу Украины вместе с ее несовершеннолетним ребенком без разрешения отца ребенка, а также в отношении нее не должны были принимать меры по перемещению незадекларированной валюты.

Пограничника задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины("вымогательство и получение взятки").