Завтра в Киеве возможен дождь

30 сентября на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, без осадков, только днем в северных областях местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в южной части и западных областях кое-где туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19°; в южной части ночью 7-12°, днем 17-22°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 1-2 октября сохранится переменная облачность. Без осадков, только в западных областях ожидаются дожди. В южной и восточной части ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, на побережье морей до 15°; днем 14-19°, в южной части 20-23°; на высокогорье Карпат ночью 2-7°, днем 5-10° тепла.

3 октября в западной части и на юге Правобережья, 4 октября в Украине, кроме западных областей, пройдут небольшие и умеренные дожди. Температура ночью 8-14°, на побережье морей до 18°, 2 октября в западных областях 5-10°; днем 12-18°, в южной и восточной части 3 октября 16-22°, 4 октября 14-19°.

В Киеве и области 30 сентября переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по Киеву ночью 6-8°, днем 15-17°. По области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 14-19°.

1-2 октября сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 14-19°.

3 октября без существенных осадков, 4 октября дождь (днем небольшой). Температура ночью 8-13°, днем 12-17°.