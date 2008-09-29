Киев превратился в «мекку» для иностранных воров в законе?

Сотрудниками столичной милиции на прошлой неделе были задержаны 15 армянских воров в законе, которые проводили в украинской столице так называемую «воровскую сходку».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил начальник ГУ МВД Украины в г. Киеве Виталий ЯРЕМА.

По его словам, у задержанных было изъято три единицы огнестрельного оружия.

Напомним, что 27 сентября в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве сообщили о задержании и депортации из Украины уже третьего за этот год грузинского вора в законе.