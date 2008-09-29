Киев превратился в «мекку» для иностранных воров в законе?
14:38, 29 сентября 2008Общество
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Люди Луценко поймали еще 15 голов
Сотрудниками столичной милиции на прошлой неделе были задержаны 15 армянских воров в законе, которые проводили в украинской столице так называемую «воровскую сходку».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил начальник ГУ МВД Украины в г. Киеве Виталий ЯРЕМА.
По его словам, у задержанных было изъято три единицы огнестрельного оружия.
Напомним, что 27 сентября в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве сообщили о задержании и депортации из Украины уже третьего за этот год грузинского вора в законе.
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