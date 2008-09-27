Грузинским "ворам в законе" в Киеве медом намазано?

Сегодня сотрудники столичной милиции задержали в Дарницком районе грузинского «вора в законе», который несколько лет назад был «коронован» в Грузии.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г.Киеве, задержанный жил в украинской столице и специализировался на «крышевании» групп карманных воров, в состав которых входили выходцы из Кавказского региона.

Согласно информации ЦОС, задержанный проживал в Киеве по паспорту гражданина Украины, который был якобы выдан ему в Харькове. Впрочем, у работников право порядка есть подозрение, что этот документ подделан. По словам собеседника агентства, думать так милиции дает основания тот факт, что, по полученной от грузинских коллег информации, задержанное лицо является гражданином Грузии, уроженцем Тбилиси и имеет совершенно другое имя, чем указано в его украинском паспорте.

Вместе с тем, в ЦОС заметили, что после проведения необходимых следственных действий задержанный будет экстрадирован в Грузию, где по местным законам «вору в законе» автоматически грозит лишение свободы на срок до 10 лет, если он не откажется от своего «криминального звания».

Заметим, что в 2008 году это уже будет третий депортированный из Украины именно грузинский вор в законе. Причем всех трех поймали не где-нибудь, а в Киеве.

4 апреля Главное управление борьбы с организованной преступностью МВД Украины и УБОП ГУМВД Украины в Киеве сообщили, что за день до того в столице был задержан гражданин Грузии Фридом СУЛАКВЕЛИДЗЕ, известный в криминальном мире как «вор в законе» по прозвищу “Гоча”.

Как утверждалось в сообщении пресс-службы ГУБОП МВД Украины, Ф.Сулаквелидзе выдворили с территории Украины, запретили ему въезд на 5 лет, и отправили рейсовым самолетом «Киев-Тбилиси» в Грузию.

А 12 июня работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины депортировали с территории государства с запрещением въезда на 5 лет гражданина Грузии Гочу ЛОМИНЕШВИЛИ, который по странному стечению обстоятельств, тоже известен в криминальном мире как вор в законе “Гоча”. Но этому из двух “близнецов” не повезло больше – впридачу к предыдущему списку он влетел еще и на 10 суток административного ареста по решению Голосеевского райсуда, потому что оказал сопротивление при задержании.