Западная Украина - лидер по кредитам на малый бизнес

«Если рассматривать программы микрокредитования в регионах, то безусловным лидером по объемам продаж, по количеству выданных кредитов является Западный регион», - сказал на пресс-конференции в УНИАН руководитель Центра микрокредитования КБ «ПриватБанк» Тарас ПОНОМАРЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, на втором месте находится Южный регион страны, далее идут Центральный, Северный и Восточный регионы.

При этом Т.ПОНОМАРЬ отметил, что Восточный регион имеет потенциал развития программ мироккредитования как индустриальный.

По информации банкира, относительно сфер микрокредитования, то около 60% кредитов сосредоточено в торговле, 20% - сфера услуг, 10% - производство и 5% - сельское хозяйство.

Справка УНИАН. С начала 2006 года «ПриватБанк» выдал микрокредиты 37 тыс. предпринимателям, портфель микрокредитов банка составляет 295 млн. долл. США. На долю «ПриватБанка» приходится 35% всего портфеля микрокредитов украинских банков.