СЭС сняла с реализации партию сока ТМ "Садочок"
16:39, 28 сентября 2008Общество
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У санитарных врачей есть замечания
Специалисты Кременчугской городской санитарно-эпидемиологической станции сняли с реализации партию яблочно-морковного сока производства ТМ "Садочок".
Об этом УНИАН сообщил заведующий отделом санитарной гигиены СЭС Кременчуга Евгений ЯЩЕНКО.
По его словам, к этой продукции у санврачей есть замечания относительно качества сока. Они возникли в ходе проверки продажи напитков в торговой сети города.
“Мы направили письма в СЕС города-производителя сока, в Николаев, с просьбой наказать нарушителей", - отметил Е.ЯЩЕНКО.
Подробности того, что именно послужило причиной для снятия с реализации партии товара в СЭС оглашать не стали.
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