СЭС сняла с реализации партию сока ТМ "Садочок"

Специалисты Кременчугской городской санитарно-эпидемиологической станции сняли с реализации партию яблочно-морковного сока производства ТМ "Садочок".

Об этом УНИАН сообщил заведующий отделом санитарной гигиены СЭС Кременчуга Евгений ЯЩЕНКО.

По его словам, к этой продукции у санврачей есть замечания относительно качества сока. Они возникли в ходе проверки продажи напитков в торговой сети города.

“Мы направили письма в СЕС города-производителя сока, в Николаев, с просьбой наказать нарушителей", - отметил Е.ЯЩЕНКО.

Подробности того, что именно послужило причиной для снятия с реализации партии товара в СЭС оглашать не стали.