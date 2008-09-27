В Броварах чиновника БТИ накрыли на взятке в 540 тысяч

Сотрудники антикоррупционного бюро ГУБОП в Киевской области во время получения взятки в сумме 540 тысяч гривень задержали одного из руководителей коммунального предприятия Киевского облсовета "Броварское Бюро технической инвентаризации".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, должностное лицо требовало средства от директора частного предприятия за оформление права собственности на объекты недвижимости, приобретенные у КСП "Семиполковское", которое находится в стадии ликвидации.

Прокуратурой Киевской области в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

В то же время Броварской районный суд продлил на 10 суток срок его содержания под стражей.