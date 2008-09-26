Из-за дефицита в 2 млрд. власть Киева сворачивает социальные программы?

Киевская власть сворачивает социальные программы из-за дефицита бюджета.

Как сообщает газета “Комментарии”, 2 октября, на одной из ближайших сессий Киевсовета депутаты заслушают отчет финансового управления Киевской администрации о состоянии городского бюджета, в котором образовался дефицит в размере не менее 2 млрд. грн. За шесть месяцев общий фонд городского бюджета пополнился почти на 7 млрд. грн., что составляет около 40% годового плана (17 млрд. грн.). В специальный фонд поступило 2,3 млрд. грн., что составляет от плана на год всего 38%.

Причиной недопоступлений, по информации “Комментариев”, несколько. Первая – изначальная несбалансированность столичного бюджета. В частности, изначально завышенные прогнозы поступлений от налога на доходы физических лиц, которые составляют около 80% доходов бюджета. В первом полугодии от уплаты этого налога в городскую казну поступило 4,9 млрд. грн., или 42% годового плана. Столичные финансисты при расчете бюджета отталкивались от суммы в 3,5 тыс. грн, тогда как по данным Госкомстата в первом полугодии средняя зарплата в столице составила 2909 грн. Вторая - существенный недобор средств от продажи и аренды земли. После того как Киевсовет принял решение о повышении арендных ставок, КГГА, пишет издание, не перезаключила договоры с арендаторами. Поэтому те по-прежнему рассчитываются с бюджетом по старым правилам.

Дефицит специального фонда городского бюджета спровоцировало также снижение (на 100 млн. грн.) платежей застройщиков за паевое участие из-за кризиса в строительной отрасли и сокращения сдаваемых в эксплуатацию объектов. Кроме того, местные власти перечислили в госбюджет больше положенного (5,6 млрд. грн.), что также способствовало ухудшению финансового состояния столичной казны.

В результате, по информации главного управления коммунального хозяйства КГГА, программа по реконструкции объектов водопроводного хозяйства профинансирована всего на 18%, канализационного — на 30%, медицина получила 44% от положенного, социальная сфера в среднем - 43%, ЖКХ - только на 14%.