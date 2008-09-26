СБУ задержала два грузовика с контрабандой на 25 миллионов

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали два грузовика, на которых контрабандно перевозили из Европы в Украину товары на общую сумму 25 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области, в частности, оперативниками ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области в ночь на 25 сентября в Киевской области перехвачены два грузовика, которые следовали из Германии в Киев и по документам перевозили металлические тележки для строительства.

При тщательном осмотре грузовиков на Киевской региональной таможне внутри прицепов правоохранительные органы нашли всего несколько тележек, за которым были спрятаны коробки с контрабандой - 35 тысяч мобильных телефонов популярных моделей, автомобильные системы навигации «GPS», солнцезащитные очки и контактные линзы, женский трикотаж известных брендов европейских производителей.

Товар задержан. По факту сокрытия от таможенного контроля реальной стоимости груза и предоставления государственным органам неправдивых сведений ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда).

Пресс-центр ведомства отмечает, что в июне этого года, отрабатывая преступные схемы, к которым прибегают злоумышленники при осуществлении импортных операций, сотрудники столичного главка СБУ перекрыли контрабандный канал из Великобритании. Тогда под видом эмалированных ванн в Украину были ввезены мобильные телефоны «Верту», профессиональные видеокамеры, жидкокристаллические мониторы, ноутбуки, столовая посуда и парфюмерия на общую сумму 10 млн. грн.