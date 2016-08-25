Нацсовет проверит "Радио Шансон" из-за песни о "русском спецназе"

Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета.

"14 августа этого года в эфире радиостанции зафиксирована трансляциґ музыкального произведения Арины Крамер Сегодня все спокойно" ("Спецназ"), в котором содержатся такие строки: "Солдат своей страны, ты заслужил награду [...] Я так горжусь тобой, когда мундир ты достаёшь, и в дом друзья приходят в августовский праздник. Я счастлива, когда гитару в руки ты берёшь и льются песни русского спецназа...", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это свидетельствует о популяризации и пропаганде правоохранительного органа государства-агрессора.

В Нацсовете добавили, что на данный факт обратила внимание гражданка Анна Горская, обращение которой о трансляции на "Радио Шансон" песни с прославлением героизма военных РФ переслало Нацсовету Министерство информационной политики.

Согласно абзаца четвертого части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию войны, агрессивных действий или их пропаганды.