Полторак назвал наибольшую стратегическую ошибку Минобороны и Генштаба

Об этом он заявил в интервью журналу Новое время.

"Самая большая стратегическая ошибка была совершена до 2014 года, когда было сделано все, чтобы армия стала не просто небоеспособной, но и существенно ограниченной в возможностях выполнять боевые задачи. Армия была недостаточно готова к тому, что может произойти (боевые действия на Донбассе и аннексия Крыма - УНИАН)", - сказал он.

По словам Полторака, за два года в Украине создано огромное количество новых частей, формирований, однако и тут есть ошибки.

Читайте такжеВ Генштабе рассказали о сроках демобилизации призывников пятой и шестой волн

"И тут, конечно, не может быть без ошибок. Потому что у нас не было опыта в проведении таких глобальных операций, боевых действий, формирования такого количества больших частей с ограниченным финансированием. Да, в решениях, которые мы принимали, случались и ошибки", - отметил министр обороны.

Полторак заявил, что оборонное ведомство часто обвиняют в том, что "мы все медленно меняем".

Но, как подчеркнул министр, ни в одной стране реформа вооруженных сил не происходила одновременно с военными действиями.

"Реформа в Польше, Прибалтике проходила в идеальных условиях, когда можно было экспериментировать. У нас такой возможности нет. Мы делаем все возможное, и я хочу, чтобы наше общество об этом знало", - резюмировал Полторак.

Полное интервью читайте в свежем номере журнала "Новое время"