Почти половина граждан не считают Украину независимым государством - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина во время дискуссии на тему "Украине - 25: достижения и поражения".

В частности, говоря о полученных ответах на вопрос, считают ли граждане Украины действительно независимой свою страну, Бекешкина отметила, что за все время с 2001 года (когда этот вопрос был поставлен впервые) только в 2005 году большинство граждан, согласно опросам, считали Украину действительно независимой (49% против 37%).

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"А дальше, в следующем году, все вернулось к предыдущим результатам, и они примерно одинаковые были с 2001 по 2016 год. Большинство, почти половина, не считает, что Украина является независимым государством, а процентов 40 считают, что является", - сказала Бекешкина.

Она также отметила, что если бы референдум о независимости Украины проходил в августе 2016 года, то за акт о независимости проголосовали бы 87% тех, кто принял бы в нем участие, а 13% - против. "Почти те же результаты, которые были в 1991 году. Но они по природе другие", - добавила эксперт.

В исследовании отмечается, что эти результаты существенно лучше, чем были в опросах 2006-го и 2011-го (в 2006-м году 70% - "за" независимость, 30% - "против"; в 2011 г. - соответственно, 67% и 33 %).

Самые большие изменения, если сравнить с 2006-м и 2011-м годами, произошли в южном и восточном регионах. Так, в южном регионе в 2006 году 57% проголосовали бы "за" независимость, 43% - "против"; в 2011 году "за" - только 47%, "против" - 53%. В восточном регионе "за" независимость проголосовали бы 49%, "против" - 51%, в 2011 году "за" - 53%, "против" - 47%.

В то же время в 2016 году ситуация кардинально изменилась: в южном регионе на референдуме проголосовали бы "за" независимость 78,5%, "против" - 21,5%, в восточном - соответственно, 71,5% и 28,5%.

Кроме того, согласно данным опроса, в оценках 25 лет преобразований в Украине мнения граждан разделились пополам: 41% населения считает, что за это время было столько же позитивного, сколько и негативного, и столько же - 41% - уверены, что негативного было больше. В преимуществе позитивного убеждены лишь 12%.

За 25 лет успешными, по мнению большинства населения, были преобразования только в трех сферах: формировании украинской нации (успешность отметили 47%, неуспешность - 40%), обеспечении равноправия мужчин и женщин (успешность - 35%, неуспешность - 32%) и обеспечении равноправия национальных меньшинств (успешность - 42%, неуспешность - 34%).

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"Относительно неуспешными" были преобразования в сфере: культуры (42% считают их успешными, 58% - нет), развития гражданского общества (соответственно, 37% и 56%), утверждение свободы слова (34% и 51%), европейской интеграции (31 % и 55%), развития демократии (31% и 54%), обеспечения прав и свобод людей (27% и 62%), образования (26% и 63%), обеспечения обороноспособности (26% и 65%), развития институтов национального государства (24% и 52%), роста возможностей самореализации людей (20% и 70%), в сфере проведения внешней политики, отвечающей интересам государства (18% и 65%), проведения свободных честных выборов (18% и 70%).

В то же время "провальными" оказались преобразования в формировании системы справедливого судопроизводства (только 4% считают их успешными, а 90% - нет), в борьбе с коррупцией (соответственно 6% и 91%), обеспечении социальной справедливости (7% и 88%), экономическом развитии (8% и 87%), здравоохранении (9% и 86%), борьбе с преступностью (9% и 85%), защите социально уязвимых групп (10% и 84%).

В то же время почти половина населения - 49% - уверена, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности, однако в отдаленной перспективе, 17% надеются, что это произойдет в течение ближайших нескольких лет, а 24% считают, что Украина на это не способна вообще.

Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 августа 2016 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах (PSU) во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной. В результате полевого этапа были собраны 2040 анкет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Для сравнения приводятся данные общенациональных исследований общественного мнения населения Украины, проведенных в разные годы Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Центром Разумкова.