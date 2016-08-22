Из Украины за 4 месяца депортировали 11 "воров в законе" - Нацполиция

Об этом в эфире 112 Украина сообщил замглавы Нацполиции Вадим Троян.

Таким образом, их количество сократилось с 28 до 17.

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"Воров в законе у нас, когда я стал шефом криминальной полиции, мы насчитывали 28. За 4 месяца моей работы мы депортировали 11 человек, воров в законе, которые не имели статус гражданина Украины", - сказал Троян.

Он также рассказал, что некоторые "воры в законе" после депортации возвращаются в Украину.

"Один 2 раза пересекал границу и возвращался в Украину, но мы его 3 раза депортировали", - добавил замглавы полиции.

Как сообщал УНИАН, в начале августа из Украины депортирован "вор в законе" по прозвищу "Хуту".