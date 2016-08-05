Из Украины депортировали "вора в законе", которого "короновали" в Москве (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

«Вора в законе», известного в криминальной среде, как «Хуту», задержали сотрудники СБУ в Одессе, говорится в сообщении.

4 августа «Хуту» принудительно депортирован из Украины.

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«Еще в 1999 году его, тогда 19-летнего молодого человека, «короновали» в Москве четверо известных грузинских «воров». Иностранец неоднократно судим за кражи, имеет обширные связи среди криминальной среды России, Грузии, Абхазии, Украины», – сказали в управлении СБУ.

Как сообщалось, ранее СБУ депортировала из Украины «воров в законе» «Резико» и «Куршу».