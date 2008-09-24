В Киеве пожар уничтожил салон Yamaha с мотоциклами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в г. Киеве, информация о пожаре на улице Протасов яр, 13, поступила сегодня в 04.28 в киевское МЧС.

Первые подразделения спасателей прибыли на место происшествия через 7 минут. На момент их прибытия огнем была охвачена почти вся площадь салона (около 300 квадратных метров): горели мотоциклы, квадроциклы, двигатели к моторным катерам, водные скутеры.

Кроме того, существовала опасность, что пожар перебросится на салон с автомобилями, который находился рядом. Поэтому одни отделения огнеборцев гасили пожар и отсекали огонь от соседнего автосалона, а другие вместе с охранниками этого салона выкатывали автомобили.

В 05.29 пожар удалось локализовать, а в 05.48 - ликвидировать.

По данным МЧС, благодаря оперативным действиям спасателей от огня были спасены соседний автосалон и 9 автомобилей, которые размещались в нем, на общую сумму около 11 млн. грн.

Сейчас убытки Yamaha устанавливаются. По предварительным данным известно, что сгорели, кроме самого салона, около 20 мотоциклов и квадроциклов, 2 водных скутера, 4 двигателя для моторных лодок. Еще 7 мотоциклов от действия огня и температуры повреждены.

На месте работала пожарная лаборатория и милиция. Рассматриваются все версии. Не исключается версия заноса постороннего источника возгорания, информировали в МЧС.