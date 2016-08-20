"Нервная" собака на польской границе нашла у немца гранату (видео)

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, водитель автомобиля BMW 1987 года рождения следовал по полосе движения «красный коридор».

Кроме стандартных проверочных мероприятий, пограничники решили более детально осмотреть его машину и направили ее в павильон углубленного осмотра. К проверке также привлекли кинолога со специальной собакой для поиска оружия и взрывчатых веществ, которая довольно нервно себя вела во время проверки автомобиля.

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Как результат, в салоне BMW в вещевом ящике пассажира пограничники обнаружили полиэтиленовый пакет, в который был помещен предмет, похожий на гранату «Ф-1» без запала.

Из павильона были немедленно выведены служащие и водитель автомобиля, приняты меры к его окружению и вызваны представители взаимодействующих правоохранительных органов и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.