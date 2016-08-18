Суд продлил срок содержания под стражей обвиняемому в госизмене "азовцу" Краснову
Шевченковский районный суд Киева продлил еще на месяц - до 18 сентября - срок содержания под стражей лидеру общественной организации "Гражданский корпус "Азов-Крым" Станиславу Краснову.
Об этом УНИАН сообщила адвокат Краснова Оксана Мельник по итогам заседания суда.
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Также, по ее словам, суд удовлетворил ходатайство стороны защиты и обязал руководство СИЗО провести медицинское обследование Краснова, а также обязал обеспечить безопасность Краснову, поскольку он содержится в камере, где находятся лица, которым за совершение преступлений грозит пожизненное заключение.
В то же время адвокат отметила, что защита будет подавать апелляционную жалобу на продление Краснову срока содержания под стражей.
Как сообщал УНИАН, Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области.
В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранил оружие и взрывчатку. Также в СБУ заявили, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине. Органы следствия обвиняют его в государственной измене, незаконном хранении оружия, подготовке терактов.
Краснов настаивает, что СБУ фальсифицировала дело в отношении него.