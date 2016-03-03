"Азов" опубликовал фото Краснова, которого без сознания доставили из зала суда в реанимацию

Об этом сообщает пресс-служба "Азова".

"Станислав Краснов доставлен в реанимацию без сознания. Врачи прямо сейчас борются за его жизнь. Оксане Шелест также плохо, ее откачивают врачи, к Станиславу ее не пускают. Станислав не приходит в сознание", - сообщили в "Азове".

"В результате противозаконных действий, которые совершила группа лиц, которая зашла в зал судебного заседания и пыталась вручить какой-то документ, Станислав Краснов потерял сознание, после того была вызвана скорая помощь, которая долго добиралась. Сейчас его состояние здоровья критическое, идет речь о последствиях тех избиений и сотрясения мозга, он получил во время своего задержания", - заявил пресс-секретарь "Азова" Александр Алферов.

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Как сообщал УНИАН, Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области. В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранил оружие и взрывчатку. Также СБУ заявила, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине.

1 марта Шевченковский суд начал заседание по избранию меры пресечения Краснову. В то же время врачи, которых вызвал в суд адвокат, после осмотра Краснова рекомендовали его госпитализировать в связи с подозрением на черепно-мозговую травму.

Адвокат Краснова заявил, что сотрудники СБУ к его подзащитному применяли пытки, требуя признаний о тайнике с оружием.

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Сегодня ранее судьи Шевченковского райсуда Киева удалились в комнату для совещаний принимать решение об избрании меры пресечения Краснову. Прокуратура просила суд избрать Краснову меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой в виде внесения залога в размере 20 млн грн.

Краснов потерял сознание в суде во время вручения подозрения, ему предъявили подозрения в подготовке терактов, шпионаже и государственной измене.