Цена на нефть взлетела на 25 долларов за несколько часов

Цена на нефть повысилась в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже на 25 долларов, установив абсолютный рекорд роста в течение одного торгового дня. По итогам регулярной сессии октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до 120,92 доллара за баррель (+16,37 доллара).

Незадолго до окончания сессии нефтяные котировки вплотную приблизились к отметке 130 долларов за баррель.

Как отмечает агентство Bloomberg, причиной рекордного взлета цен на нефть стало падение доллара по отношению к евро, составившее более двух процентов. Евро подскочил до отметки 1,4769 доллара по сравнению с 1,4466 днем ранее.

Следует отметить, что ноябрьские фьючерсы повысились в цене значительно скромнее - до 109,37 доллара за баррель.

Лента.ру