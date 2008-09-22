Луценко утверждает, что наловил преступников на 7 дивизий Красной армии

В этом году правоохранительные органы обезвредили свыше 68 тыс. опасных преступников и пресекли деятельность почти 300 организованных преступных группировок.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, об этом министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сообщил сегодня в Полтаве на расширенном заседании коллегии МВД.

Он детально проанализировал состояние криминогенной ситуации в государстве и результаты работы сотрудников органов внутренних дел в борьбе с преступностью.

“Реальные наши достижения характеризуют абсолютные цифры обезвреженных в этом году наиболее опасных преступников – 68724, в частности, 5938 преднамеренных убийц и лиц, виновных в нанесении тяжелых телесных повреждений, 2722 разбойников, 10717 грабителей, 41329 воров, 5172 мошенников. По своим масштабам это равняется численности почти семи стрелковых дивизий Красной армии по штатам времен Великой Отечественной войны”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

В целом по результатам рассмотрения заявлений, которые поступили в органы внутренних дел, возбуждено свыше 229 тысяч уголовных дел. Раскрыто более 180 тысяч преступных посягательств, каждое третье раскрытое преступление – тяжкое и особо тяжкое. Расследовано почти 20 тысяч преступлений, совершенных в минувшие годы.

По словам министра, одним из наиболее важных факторов обеспечения надлежащей безопасности граждан является эффективное противодействие вооруженной преступности. В результате проведения оперативно-профилактических отработок регионов и других мероприятий по противодействию нелегальному обращению огнестрельного оружия и взрывчатки задокументировано почти 9 тысяч фактов незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Из незаконного обращения изъято 2,1 тыс. единиц огнестрельного оружия, в том числе 886 – нарезного, 53 самодельных взрывных устройства, 165 гранат и 95,3 тысяч патронов.

Министр внутренних дел отметил, что в этом году прекращена деятельность почти 300 организованных групп и преступных организаций, в том числе 108 - экономической направленности, участниками которых совершено 2,9 тысяч преступлений.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил существенный рост качественных показателей противодействия криминальной коррупции. Так, по 80 таким уголовным делам сумма задокументированных взяток превысила 50 тыс. грн. Средняя сумма взятки достигла почти 60 тыс. грн., а общая сумма полученных должностными лицами взяток составляет почти 77 млн. грн.

Характерным является то, что нам удалось существенно увеличить количество выявленных фактов коррупции, совершенных высокими должностными лицами. С 2004 по 2007 год их количество возросло в восемь раз (с 114 до 939).

Также Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что в течение 8 месяцев проведено пять оперативно-профилактических отработок, направленных на борьбу с незаконной миграцией, а также совместно с другими центральными органами исполнительной власти общегосударственную операцию под условным названием “Мигрант”. В ходе этих и других мероприятий органами внутренних дел выявлено 10,8 тысяч нелегальных мигрантов, из которых 10,2 тысяч выдворено за пределы государства, в том числе 1,5 тысяч – в принудительном порядке. Конечно, это всего лишь часть из волны нелегальной миграции, следующей в страны Европейского Союза.

Подытоживая сказанное, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что милиции удалось достичь позитивных наработок практически на всех приоритетных направлениях оперативно-служебной деятельности.