Теперь жителей Лозовой учат правильно обращаться с боеприпасами

Население Лозовского района Харьковской области, которое было эвакуировано в связи со взрывами боеприпасов на складах 61-го арсенала Министерства обороны Украины, полностью вернулось в свои дома.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации Владимира РОСОХУ.

По его информации, по состоянию на 22 сентября взрывы на 61-м арсенале МОУ в Лозовой отсутствуют. Пиротехнические подразделения осуществляют повторное обследование территории в зонах ответственности и выполняют заявки местных жителей. Также постоянно проводится разъяснительная работа среди населения о правилах поведения при обнаружении боеприпасов.

В.РОСОХА также сообщил, что зона очистки от взрывоопасных предметов вокруг арсенала сокращена и ограничена радиусом 500 м.

На сегодняшний день все потребители подключены к газоснабжению, за исключением военного городка.

Ремонтно-восстановительные работы на объектах социальной и коммунальной инфраструктуры ООО «Сталь конструкция» и ООО «СК Укрпромстрой» ведутся согласно утвержденным графикам.

Как сообщал УНИАН, пожар на 61-м арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Харьковской области возник 27 августа 2008 г. Огонь спровоцировал взрывы боеприпасов. По оперативной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Значительная часть жителей 5-километровой зоны была эвакуирована.