Журналист, расследующий земельную коррупцию, заявляет об избиении

Журналист газеты “Народна варта” Александр НАЗАРЕСКУЛ заявляет об избиении его неизвестными во время проведения расследования деятельности Новоселковского сельского председателя Вышгородского района Николая СТУКАЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.НАЗАРЕСКУЛ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной фактам земельной коррупции в Вышгородском районе Киевской области.

По словам журналиста, в редакцию его газеты поступила информация, что в селе Новоселки председатель сельского совета проводит незаконную деятельность, после чего было принято решение провести независимое журналистское расследование.

А.НАЗАРЕСКУЛ сообщил, что в ходе этого расследования был проведен ряд независимых социологических исследований, в результате чего стало известно о продолжительных конфликтах жителей села с председателем. При этом журналист отметил, что на камеру местные жители об этом заявлять не хотят, поскольку “почти все население села очень запугано”. В то же время журналист напомнил о возбужденном 16 июля с.г. Генеральной прокуратурой Украины уголовном деле в отношении сельского председателя Новоселковского сельского совета Н.СТУКАЧА по признакам преступлений, предусмотренных статьями 358 и 365 Уголовного кодекса Украины (“Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов” и “Превышение власти или служебных полномочий”). Постановление о возбуждении уголовного дела принято в связи с тем, что в ходе досудебного расследования Генпрокуратура выявила факты, которые указывают на наличие в действиях Н.СТУКАЧА, связанных с передачей в 2005 году в собственность членам садового товарищества “Боровик” 75 земельных участков, признаков состава преступления.

Как сообщил А.НАЗАРЕСКУЛ, 14 августа, когда он вместе еще с несколькими волонтерами из газеты приехал в село Новоселки для продолжения своего расследования, неизвестные совершили бандитское нападение на него с целью препятствования журналистской деятельности.

“К нам подъехало черное авто, из него вышли двое молодых людей, которые стали угрожать и прогонять нас из села, обосновывая это тем, что якобы в селе Новоселки журналистов не любят и не желают, чтобы мы освещали события, которые там происходят”, - сказал А.НАЗАРЕСКУЛ.

По его словам, чтобы не провоцировать конфликт, он решил уехать из села и направился вместе с волонтерами к своему автомобилю.

“Но через несколько метров дорогу перегородил тот же автомобиль. Из него вышли те же молодчики. Я также вышел попросить их освободить дорогу, однако они отказались. Я сказал еще раз, что являюсь журналистом газеты “Народна варта”, на что они в ответ рассмеялись и приказали отдать все экземпляры газеты. Я, конечно же, отказался. В свою очередь они стали наносить мне удары по голове и по другим частям тела. В результате я потерял сознание, а молодчики, забрав из нашего автомобиля все экземпляры нашей газеты, скрылись в неизвестном направлении”, - сообщил журналист.

После этого избиения, как отметил А.НАЗАРЕСКУЛ, он лечился в стационаре две недели.

Присутствовавший на пресс-конференции заместитель главного редактора газеты «Народна варта» Сергей ТИШИН сообщил, что 15 сентября с.г. в г. Вышгороде на центральной площади состоялась массовая акция протеста против действий Новоселковского сельского председателя. В результате этой акции при Вышгородской районной государственной администрации и райсовете создана рабочая группа по расследованию фактов злоупотребления служебным положением Н.СТУКАЧОМ и решению земельных вопросов в с. Новоселки, в которую вошли депутаты Новоселковского сельсовета, представители общественных организаций и представитель райгосадминистрации.

Участники пресс-конференции сообщили, что будут обращаться по всем выявленным ими фактам противоправной деятельности Новоселковского сельского председателя в правоохранительные органы.

“По фактам противоправной деятельности Новоселковского сельского председателя подготовлено обращение в правоохранительные органы с требованием привлечь виновного к ответственности, и к секретарю СНБО - взять под личный контроль дело Н.СТУКАЧА, деятельность которого не только убивает свободу слова в государстве, но и угрожает безопасности Украины”, - сказал С.ТИШИН.