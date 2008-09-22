Киевлянам оставят единственный способ платить в транспорте 50 копеек?

При покупке долгосрочных проездных билетов для проезда в метрополитене будет сохраняться существующий тариф в 50 копеек.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение поддержала рабочая группа Киевсовета по решению транспортного кризиса в столице.

«Речь идет о том, что с 1 января 2009 года все те, кто часто пользуется общественным транспортом, смогут купить годовой проездной билет. В нем и будет заложена стоимость одной поездки в 50 копеек», - пояснил глава рабочей группы, лидер фракции БЮТ в Киевсовете Александр ЗИНЧЕНКО.

«2009 год станет переходным для развития транспорта Киева. За эти 365 дней Киевгорадминистрация должна ввести в действие транспортную карточку киевлянина. Она позволит получать данные о времени и расстоянии, которые каждый пассажир реально провел в метро или троллейбусе. И уже через год мы будем платить исключительно за это» - добавил А.ЗИНЧЕНКО.

В то же время стоимость разового проезда, без использования долгосрочного проездного, по мнению участников рабочей группы, очевидно, придется повышать.

«В любом случае мы будем принимать решение, которое будет способствовать развитию общественного транспорта, делать его удобным и безопасным для пассажиров», - заверил А.ЗИНЧЕНКО.