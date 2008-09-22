Черновецкий распорядился включить отопление на 2 недели раньше

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о начале отопительного сезона в 2008 году с 1 октября.

В соответствии с документом от 15 сентября, текст которого размещен на официальном веб-портале городских властей, подключение систем теплоснабжения будет проходить в два этапа. На I этапе предусмотрена подача теплоносителя в роддома, лечебные учреждения и дошкольные заведения, а также в общеобразовательные учебные заведения по заявкам их руководителей и при условии готовности систем теплопотребления. ІІ этап предусматривает подачу тепла в жилые дома независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также в административные здания предприятий, учреждений и организаций.

В распоряжении также отмечено, что подключение систем теплоснабжения будет осуществляться в жилых домах в соответствии с поадресными графиками, согласованными с райгосадминистрациями, а в административных зданиях – по заявкам руководителей организаций.

В распоряжении отмечено, что такое решение принято с целью своевременного и качественного обеспечения потребителей Киева тепловой энергией, а также недопущения возникновения нештатных ситуаций на источниках теплоснабжения.