Украинские геи и лесбиянки сделали властям предложение из 109 пунктов

Гей-лесбийское сообщество Украины разработало план мер по противодействию дискриминации на основании сексуальной ориентации и гендерной идентичности и предлагает Верховной Раде и правительству выполнить его.

Обнародование этого документа состоялось сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщил лидер Гей-форума Украины Святослав ШЕРЕМЕТ, план состоит из 109 пунктов и касается таких понятий, как честь, достоинство и личная неприкосновенность человека, обеспечение равенства и недискриминации, частная и семейная жизнь, трудовые отношения, образование, здравоохранение, отцовство и материнство, социальная защита, свобода мирных собраний, участие в государственных делах, воинская служба, гендерная идентичность, правовая защита, доступ к информации, судопроизводство, пенитенциарная система, научно-методическая сфера и т.п.

“С тех пор как Совет Европы и Европейский Союз порекомендовали нашему правительству принять конкретные эффективные меры для защиты прав гомосексуалов прошло немало времени. Мы ждали почти восемь лет! За это время правительство фактически и пальцем не ударило, чтобы изменить ситуацию. Почему законные и естественные права нескольких сотен тысяч людей в Украине игнорируются?”, – спросил С.ШЕРЕМЕТ.

“Системные нарушения прав из-за ненависти к гомосексуальным людям замалчиваются и стыдливо обходятся в нашей стране. До сих пор наших сограждан на основании сексуальной ориентации исключают из учебных заведений, увольняют с работы, запрещают занимать определенные должности, отказывают в найме жилья. Довольно часты случаи предвзятого и унизительного отношения к открытым лесбиянкам и геям со стороны государственных учреждений и силовых структур. Гомосексуальные семьи в Украине лишены прав и свобод, предусмотренных законодательством для гетеросексуальных семей”, - отметила лидер информационно-образовательного центра “Женская Сеть” Лайма ГЕЙДАР.

Сейчас, как отметили представители отечественного гей-лесбийского сообщества, они ожидают рассмотрения властными структурами предложенного плана, учета его положений в соответствующих нормативно-правовых актах и последующего выполнения.

“Особенно мы надеемся на поддержку тех украинских политиков, которые исповедуют евроинтеграционные устремления Украины”, - сказал С.ШЕРЕМЕТ.

Справка УНИАН. Рекомендация ПАСЕ №1474 от 2000 года “О положении лесбиянок и геев в государствах - членах Совета Европы” рекомендует государствам-членам, в частности: включить сексуальную ориентацию в число оснований для запрещения дискриминации, установленных национальным законодательством; принять практические меры для борьбы с проявлениями гомофобии, особенно в школах, среди медицинского персонала, в вооруженных силах и правоохранительных органах, в судебных инстанциях и адвокатуре, а также в спорте, организовать для этого базовые образовательные программы и специальные образовательные курсы; принимать дисциплинарные меры к тем, кто дискриминирует гомосексуалов; обеспечить равное отношение к гомосексуалам при устройстве на работу; принять законодательство, предусматривающее регистрацию отношений гражданского партнерства; включить в сферу компетенции действующих правозащитных и правозащитно-посреднических учреждений вопрос дискриминации на основании сексуальной ориентации или учредить должность уполномоченного по этим вопросам.

Резолюция Европейского парламента об общей стратегии Европейского Союза в отношении Украины от 15 марта 2001 г. отмечает необходимость принятия Украиной необходимых оперативных и эффективных мер для борьбы с дискриминацией, которая базируется, в том числе, на сексуальной ориентации.

В отчете об осуществлении Европейской политики соседства в отношении Украины от 3 апреля 2008 г. отмечается: “…продолжает поступать информация о случаях агрессии со стороны представителей милиции к лицам, которые принадлежат к сексуальным меньшинствам” (раздел “Права человека и основные свободы”).