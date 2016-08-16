В Днепре определились с местом расположения мемориала героям АТО

Памятное сооружение появится возле музея АТО – на Соборной площади, сообщает "Днепр вечерний".

До конца года на месте будущего мемориала славы установят мультимедийную стелу, на которой можно будет увидеть фотографии и краткую биографию тех, кто отдал жизнь за свободу Украины.

Как сообщила советник городского председателя Юлия Дмитрова, сейчас идет сбор информации о погибших героях из Днепра и области. "Чтобы ускорить формирование мультимедийной базы данных, мы просим родных и близких бойцов предоставить их фото высокого качества и биографические данные", - рассказала Юлия Дмитрова.

Материалы можно отправить на электронную почту: dmytrovaj@gmail.com или принести в горсовет (просп. Д. Яворницкого, 2 этаж, каб. 212).