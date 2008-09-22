Джорджа Майкла арестовали с наркотиками в туалете

Популярный британский певец Джордж Майкл был арестован в туалете одного из клубов на севере Лондона за хранение наркотиков, сообщает The Sunday Mirror.

По словам представителей правоохранительных органов, инцидент произошел в минувшую пятницу. Музыкант был доставлен в один из полицейских участков, где получил предупреждение за хранение наркотиков класса А и С - кокаина и марихуаны. После этого он был отпущен.

Это уже не первый арест 45-летнего Майкла. В 1998 году он был арестован за непристойное поведение в общественном туалете в Беверли-Хиллс. После этого певцу пришлось признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. В 2006 году музыкант был задержан за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения, за что был лишен прав на два года и приговорен к 100 часам общественных работ.

Лента.ру